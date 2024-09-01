Прикордонники показали, що зараз відбувається на кордоні України з Білоруссю

За даними ДПСУ, Лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону в Чернігівській області.

У відео військові ДПСУ показали, що роблять для захисту кордону, яку активність фіксують з боку Білорусі і як стежать за державним рубежем на суші, у повітрі та на воді.