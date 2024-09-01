Пограничники показали, что сейчас происходит на границе Украины с Беларусью

По данным ГПСУ, Лукашенко под видом учений стягивает белорусские войска к границе с Украиной. В ответ пограничники усиливают оборону в Черниговской области.

В видео военные ГПСУ показали, что делают для защиты границы, какую активность фиксируют со стороны Беларуси и как следят за государственным рубежом на суше, в воздухе и воде.