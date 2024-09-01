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Пограничники показали, что сейчас происходит на границе Украины с Беларусью

Фото: Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с Беларусью (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко стягивает белорусские войска к границе. Украинские пограничники показали, что прямо сейчас происходит на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

По данным ГПСУ, Лукашенко под видом учений стягивает белорусские войска к границе с Украиной. В ответ пограничники усиливают оборону в Черниговской области.

В видео военные ГПСУ показали, что делают для защиты границы, какую активность фиксируют со стороны Беларуси и как следят за государственным рубежом на суше, в воздухе и воде.

Напомним, что Беларусь не впервые прибегает к похожей провокации. Только 25 августа МИД Украины предостерег Беларусь от провокаций, призвав отвести войска от границы на расстояние, что превышает дальность поражения имеющихся в Беларуси систем огня.

В минувший четверг представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Государственная пограничная служба Украины не наблюдает накопления или перемещения сил и средств армии Беларуси вблизи государственной границы Украины.

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