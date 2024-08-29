Прикордонники не фіксують переміщення білоруських військ біля кордону з Україною, - Демченко

"Всі складові Сил оборони нашої країни повністю контролюють лінію кордону по всій протяжності від Волині до Чернігівщини, і якихось нестандартних ситуацій безпосередньо на кордоні ми не відмічали. Ми також не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу армії Білорусі або значного нарощування їхніх підрозділів у безпосередній близькості до нашого кордону", - зазначив Демченко.

Речник прикордонної служби уточнив, що білоруські війська наразі здійснюють переміщення в глибині своєї території, залишаючись на значній відстані від кордону з Україною.

"Це десятки кілометрів від нашого кордону. Відстань різна на різних ділянках. За тим, що відбувається на території Білорусі активно стежать підрозділи розвідки і Міноборони, і Державної прикордонної служби для того, щоб розуміти, наскільки ситуація змінюється, наскільки вона може бути загрозливою для України, для того, щоб Сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали можливість відреагувати на будь-які дії", - підкреслив Демченко.

Він також наголосив, що увага до кордону з Білоруссю залишається надзвичайно важливою для посилення оборони України, і така ситуація триватиме, доки Білорусь підтримуватиме Росію.

"На території Білорусі, напевно, не було такого періоду, коли б вони не анонсували перевірку своїх військ або проведення навчань, в тому числі в попередні роки спільно з підрозділами армії Росії для того, щоб Україна тримала на цьому напрямку певні сили та засоби, а не перекидувала їх на більш важливі, де ведуться повноцінні бойові дії", - додав речник ДПСУ.