Прикордонники показали, що зараз відбувається на кордоні України з Білоруссю
Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко стягує білоруські війська до кордону. Українські прикордонники показали, що просто зараз відбувається на кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.
За даними ДПСУ, Лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону в Чернігівській області.
У відео військові ДПСУ показали, що роблять для захисту кордону, яку активність фіксують з боку Білорусі і як стежать за державним рубежем на суші, у повітрі та на воді.
Нагадаємо, що Білорусь не вперше вдається до схожої провокації. Тільки 25 серпня МЗС України застерегло Білорусь від провокацій, закликавши відвести війська від кордону на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню.
Минулого четверга речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Державна прикордонна служба України не спостерігає накопичення чи переміщення сил та засобів армії Білорусі поблизу державного кордону України.
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