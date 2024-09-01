Прикордонники показали, що зараз відбувається на кордоні України з Білоруссю

Фото: Прикордонники показали, що зараз відбувається на кордоні з Білоруссю (facebook.com DPSUkraine)

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко стягує білоруські війська до кордону. Українські прикордонники показали, що просто зараз відбувається на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.