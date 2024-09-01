Пограничники показали, что сейчас происходит на границе Украины с Беларусью

Фото: Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с Беларусью (facebook.com DPSUkraine)

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко стягивает белорусские войска к границе. Украинские пограничники показали, что прямо сейчас происходит на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.