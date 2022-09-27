Прикордонники показали нові деталі контрнаступу в Харківській області

"Під час операції зі звільнення Харківщини українські військові відновили контроль над сотнями населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Під час контрнаступальних дій армія РФ втратила значну кількість особового складу, боєприпасів та військової техніки. У цих заходах брали участь і підрозділи українських прикордонників.

Військові розказали про хід бойових дій та про складнощі з якими стикались під час звільнення територій Харківської області.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Наступальна операція українських підрозділів розпочалась 6 вересня 2022 року. Після несподіваного проникнення вглиб російських військ, Україна повернула собі багато сотень квадратних кілометрів території. Внаслідок успішних дій українським військовим вдалося відновити контроль над більшою частиною окупованої території Харківської області.

Бійці ЗСУ протягом 10 днів деокупували Балаклію, Ізюм, Вовчанськ, зайшли у Куп'янськ та відновили контроль над певною частиною державного кордону з РФ у Харківській області.

Представники Російської Федерації та Міністерства оборони РФ тривалий час мовчали, проте пізніше успішний контрнаступ ЗСУ прокоментували своєрідним шляхом. За їхнім твердженням, "російські війська в районі Балаклії та Ізюма виконали операцію зі згортання та перекидання резервів у Донецьку область".