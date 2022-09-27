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Пограничники показали новые детали контрнаступления в Харьковской области

Фото: Пограничники показали новые детали контрнаступления в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские пограничники показали новые детали контрнаступления в Харьковской области, в результате которых удалось деоккупировать значительное количество населенных пунктов и выйти на границу с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"В ходе операции по освобождению Харьковщины украинские военные возобновили контроль над сотнями населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

В ходе контрнаступательных действий армия РФ потеряла значительное количество личного состава, боеприпасов и военной техники. В этих мероприятиях участвовали и подразделения украинских пограничников.

Военные рассказали о ходе боевых действий и о сложностях, с которыми сталкивались во время освобождения территорий Харьковской области.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Наступательная операция украинских подразделений началась 6 сентября 2022 года. После неожиданного проникновения вглубь российских войск Украина вернула себе многие сотни квадратных километров территории. В результате успешных действий украинским военным удалось восстановить контроль над большей частью оккупированной территории Харьковской области.

Бойцы ВСУ в течение 10 дней деоккупировали Балаклею, Изюм, Волчанск, зашли в Купянск и возобновили контроль над определенной частью государственной границы с РФ в Харьковской области.

Представители Российской Федерации и Министерства обороны РФ долго молчали, однако позже успешное контрнаступление ВСУ прокомментировали своеобразным путем. По их утверждению, "российские войска в районе Балаклеи и Изюма выполнили операцию по сворачиванию и опрокидыванию резервов в Донецкую область".

Напомним, что вчера украинские военные показали видео операции по освобождению Балаклеи.

Также стало известно, что ВСУ освободили уже 454 населенных пункта в Харьковской области.

Ранее ВСУ отбили у россиян Купянск-Узловой в Харьковской области.

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