Пограничники показали, как разбили оккупантов под Соледаром (видео)

Украинские пограничники разбили оккупантов под Соледаром Донецкой области. Там продолжают идти тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"На линии обороны в Соледаре пограничники зафиксировали из БПЛА вражескую пехоту, скрывавшуюся в окопах и траншеях", - говорится в сообщении.

Военные рассказывают, что ВСУ отработали по оккупантам бомбардировкой из дрона.

"Также по вагнеровцам отработала артиллерия одной из бригад ВСУ", - добавили в пограничной службе.