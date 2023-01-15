Наближення ЗСУ до Кремінної, ситуація в Соледарі та спроби ворога оточити Бахмут: карти боїв

Українські захисники продовжують контрнаступальні дії у районі Сватове - Кремінна не дають російським окупантам відновити втрачені позиції на цих напрямках. В Донецькій області противник не припиняє штурми біля Бахмута та Авдіївки, веде наступальні операції в районі Соледара.

Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської області та сході Харківської області

Російські війська 14 січня продовжували обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції вздовж лінії Сватове - Кремінна. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ намагалися просунутися у напрямку н.п. Стельмахівка (16 км на захід від Сватового) та Макіївка (23 км на північний захід від Кремінної). Інший російський військовий блогер стверджував, що 3-та мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу продовжувала невстановлені наступальні дії на рубежі Площанка - Макіївка. На кадрах із геолокацією, опублікованих 13 січня, також видно, як українська артилерія обстріляла кілька груп російських військовослужбовців у Джерельному, приблизно за 12 км на захід від Сватового.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбивали атаки окупантів у районі Площанки (17 км на північний захід від Кремінної), Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної) та біля самої Кремінної. Подальше повідомлення Генштабу ЗСУ про те, що українські сили відбили атаки росіян біля Кремінної, припускає, що українські сили могли просунутися ближче до міста, зазначають аналітики. В українському Генштабі також повідомив, що ЗСУ відбили атаку російських військ у районі Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

За повідомленнями, українські сили продовжували завдавати ударів по російських позиціях у Луганській області 14 січня. Російські джерела стверджували, що ЗСУ завдавали ударів по позиціях військ РФ у Рубіжному (8 км на захід від Кремінної) та по російських тилах у Тарасівці (30 км на північний схід від Сватового).

Ситуація на Донбасі

Російські сили продовжили наступальні операції у районі Соледара 14 січня. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили атаки військ РФ у районі н.п. Роздолівка (7 км на північ від Соледара), Сіль (5 км на північний захід від Соледара) та Красна Гора (5 км на південний захід від Соледара). Російський "воєнкор" стверджував, що бойовики "групи Вагнера" продовжують наступальні дії в районі Красної Гори та практично повністю контролюють населений пункт. Російський військовий блогер також стверджував, що "вагнерівці" вели штурм н.п. Підгородне (6 км на південний захід від Соледара). У Міноборони РФ заявили, що російські штурмові загони у взаємодії з частинами Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії провели неуточнені успішні операції у напрямку н.п. Сіль. Російський "воєнкор" розмістив кадри, які нібито показують, як українські військові відвозять поранених із залізничної станції Сіль, і заявив, що російські сили наразі ведуть бої за контроль над станцією. Російські джерела раніше стверджували, що війська РФ захопили залізничну станцію у смт Сіль 13 січня, хоча ISW досі не може незалежно перевірити ці твердження.

В ISW пишуть, що ЗСУ, ймовірно, не утримують позиції в самому населеному пункті Соледар, незважаючи на заяви української сторони станом на 14 січня. Українські джерела стверджують, що військові ЗСУ контролюють позиції на західній околиці Соледара та продовжують боротьбу за контроль над населеним пунктом. Український командир окремої тактичної групи із псевдо Мадяр опублікував кадри українського прапора, встановленого над шахтою на самій західній околиці Соледара, та заявив, що відео доводить, що українські сили все ще діють у цьому районі. На відео не видно ані українських, ані російських сил поблизу прапора. Геолокація відеозапису показує, що хоча заявлена українська позиція може перебувати в адміністративних межах Соледара, позиція не знаходиться в самому населеному пункті. Інші кадри з геолокацією, опубліковані 14 січня, можуть зазначати, що ЗСУ, ймовірно, утримують деякі позиції безпосередньо за межами Соледара. Джерело у соціальних мережах повідомило 13 січня, що українські сили зайняли укріплені позиції на західній стороні траси Т0513 у районі Соледара.

Війська РФ 14 січня продовжили наступальні операції у районі Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаки російських військ у районі самого Бахмута, а також у районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Майорська (22 км на південний захід від Бахмута). 12 січня російське джерело розмістило кадри, на яких командир полку поліції особливого призначення ім. Ахмата Кадирова Замід Чалаєв спростовує чутки, що він здався під Бахмутом. 14 січня Державна прикордонна служба України повідомила, що українські сили ліквідували в Бахмуті десант групи "Вагнера" та відбили безперервні спроби "вагнерівців" вийти на околицю населеного пункту. Один із російських "воєнкорів" заявив, що бойовики групи "Вагнера" відмовляються від лобових атак на Бахмут і натомість намагаються оточити населений пункт. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська вели штурм у напрямку Диліївки (15 км на південний захід від Бахмута), а "вагнерівці" вели штурми в районі Кліщіївки, а також у напрямку Предтечине (15 км на південний захід від Бахмута), намагаючись відрізати ділянку траси Н-32 між Бахмутом та Костянтинівкою.

Війська РФ продовжували 14 січня наступальні операції в районі Авдіївка - Донецьк. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки російських загарбників за 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Водяного, Побєди та Мар'їнки. Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили, як і раніше, утримують позиції в західній частині Мар'їнки та що російські сили намагаються просунутися в населеному пункті, незважаючи на попередні заяви військових блогерів про те, що війська РФ контролюють Мар'їнку. Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ також вели наступальні операції поблизу н.п. Невельське (14 км на південний захід від Авдіївки) та Первомайське (12 км на південний захід від Авдіївки).

14 січня російські сили провели обмежену наземну атаку у західній частині Донецької області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили наступ російських військ у районі Великої Новосілки (55 км на південний захід від Донецька) у західній частині Донецької області. У Генштабі ЗСУ також поінформували, що війська РФ продовжують плановий обстріл вздовж лінії зіткнення у Донецькій та східній Запорізькій областях.

"Південна вісь"

Російські сили продовжували оборонні операції та зусилля щодо зміцнення на східному березі річки Дніпро 14 січня. Генштаб ЗСУ та кілька українських офіційних осіб повідомили про переміщення російського особового складу, зброї, військових, техніки та боєприпасів, оскільки російські сили передислокують підрозділи та концентрують сили для посилення оборонних можливостей уздовж південного спрямування. Представник окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо заявив 14 січня, що війська РФ практично завершили будівництво системи сучасних укріплень уздовж східного берега Дніпра. Сальдо заявив, що зміцнення є запасним варіантом, і що він упевнений, що війська РФ повернуться до Херсона у 2023 році.

Популярне російське джерело новин повідомило 14 січня, що віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що РФ завершить реконструкцію всіх чотирьох прольотів пошкодженої ділянки мосту через Керченську протоку до кінця лютого.

14 січня російські війська продовжували планові удари по західному (правому) березі Дніпра.

Українські сили продовжували завдавати ударів по російських тилах. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що в ніч із 13 на 14 січня ЗСУ знищили пункт дислокації військ РФ у Токмаку Запорізької області. Федоров також повідомив, що 14 січня в окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли два потужні вибухи невстановленого походження. Федоров заявив, що за попередніми даними, вибухи пошкодили російську військову базу, розташовану на території заводу. Наразі жодна зі сторін не взяла на себе відповідальність за напад. Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив 14 січня, що російські ППО перехопили українську ракету в районі Мелітополя.