UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники показали, як нищать техніку росіян в районі Кремінної (відео)

Ілюстративне фото: прикордонники показали, як нищать техніку росіян в районі Кремінної (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники продовжують нищити російських загарбників та їхню техніку у Луганській області. Бійці показали роботу дронів по ворогу в районі Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Як повідомили у ДПСУ, за кілька ночей прикордонники бригади "Помста" важкими бомберами "Вампір" знищили броньовик "Тигр", чотири військові автомобілі, два склади боєкомплекту та позиції окупантів в районі Кремінної у Луганській області.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, протягом останньої доби російські війська втратили 1330 солдатів, 5 танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та іншу техніку.

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали близько 601 800 окупантів.

Окрім того, як розповіли агенти "АТЕШ", російські війська зазнають величезних втрат під час штурмів на Покровському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна прикордонна службаЛуганськКременнаяВійна в УкраїніПрикордонники