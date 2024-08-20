Прикордонники показали, як нищать техніку росіян в районі Кремінної (відео)

Українські прикордонники продовжують нищити російських загарбників та їхню техніку у Луганській області. Бійці показали роботу дронів по ворогу в районі Кремінної.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.
Як повідомили у ДПСУ, за кілька ночей прикордонники бригади "Помста" важкими бомберами "Вампір" знищили броньовик "Тигр", чотири військові автомобілі, два склади боєкомплекту та позиції окупантів в районі Кремінної у Луганській області.
За даними Генштабу, протягом останньої доби російські війська втратили 1330 солдатів, 5 танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та іншу техніку.
Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали близько 601 800 окупантів.
Окрім того, як розповіли агенти "АТЕШ", російські війська зазнають величезних втрат під час штурмів на Покровському напрямку.
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