ua en ru
Вт, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни зазнають величезних втрат на Покровському напрямку, - АТЕШ

Вівторок 20 серпня 2024 18:15
UA EN RU
Росіяни зазнають величезних втрат на Покровському напрямку, - АТЕШ Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час штурмів на Покровському напрямку російські війська зазнають величезних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агент "АТЕШ" з 15-ї ОМСБ РФ повідомив, що росіяни виділили великі сили для штурмів. Бажання окупантів швидко захопити Покровськ обертається для них величезними проблемами.

Так, 15-та бригада зазнає великих втрат: особовий склад і техніка задіяні в масовому порядку, але коли техніка виходить з ладу, солдати втрачають координацію, що призводить до хаосу і збільшення втрат.

Водночас матері та дружини військовослужбовців пишуть листи російському диктатору Володимиру Путіну з проханням розібратися в ситуації, але їм лише радять звертатися в інші інстанції.

Росіяни зазнають величезних втрат на Покровському напрямку, - АТЕШ

Фото: t.me/atesh_ua

Ситуація на фронті та втрати РФ

За даними Генштабу, за сьогодні, 20 серпня, на фронті відбулося 87 ворожих атак. При цьому найбільш активно росіяни діють на Покровському напрямку, де провели понад третину від усіх атак.

Протягом останньої доби російські війська втратили 1330 солдатів, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та іншу техніку.

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно склали близько 601 800 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Покровськ Війна в Україні
NEWS
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну