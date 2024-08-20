Росіяни зазнають величезних втрат на Покровському напрямку, - АТЕШ

Під час штурмів на Покровському напрямку російські війська зазнають величезних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агент "АТЕШ" з 15-ї ОМСБ РФ повідомив, що росіяни виділили великі сили для штурмів. Бажання окупантів швидко захопити Покровськ обертається для них величезними проблемами.

Так, 15-та бригада зазнає великих втрат: особовий склад і техніка задіяні в масовому порядку, але коли техніка виходить з ладу, солдати втрачають координацію, що призводить до хаосу і збільшення втрат.

Водночас матері та дружини військовослужбовців пишуть листи російському диктатору Володимиру Путіну з проханням розібратися в ситуації, але їм лише радять звертатися в інші інстанції.

Фото: t.me/atesh_ua