Потери России в войне

По данным Генштаба, за последние сутки российские войска потеряли 1330 солдат, 5 танков, 26 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы и другую технику.

Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 601 000 оккупантов.

Кроме того, как рассказали агенты "АТЕШ", российские войска понесут огромные потери во время штурмов на Покровском направлении.

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