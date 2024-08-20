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Пограничники показали, как уничтожают технику россиян в районе Кременной (видео)

Иллюстративное фото: пограничники показали, как уничтожают технику россиян в районе Кременной (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику в Луганской области. Бойцы показали работу дронов по врагу в районе Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Как сообщили в ГПСУ, через несколько ночей пограничники бригады "Месть" тяжелыми бомберами "Вампир" уничтожили броневик "Тигр", четыре военных автомобиля, два состава боекомплекта и позиции оккупантов в районе Кременной в Луганской области.

Потери России в войне

По данным Генштаба, за последние сутки российские войска потеряли 1330 солдат, 5 танков, 26 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы и другую технику.

Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 601 000 оккупантов.

Кроме того, как рассказали агенты "АТЕШ", российские войска понесут огромные потери во время штурмов на Покровском направлении.

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