Нові втрати РФ на фронті: 1330 окупантів, 26 ББМ та 52 артсистеми
Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
За останню добу, з 19 на 20 серпня, втрати Росії у війні проти України склали 1330 солдат, 26 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 601 800 (+1330) осіб;
- танків - 8518 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 16 521 (+26) од.;
- артилерійських систем - 17 521 (+52) од.;
- РСЗВ - 1166 (+1) од.;
- засоби ППО - 926 (+1) од.;
- літаків - 367 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 684 (+55) од.;
- крилатих ракет - 2438 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23 142 (+95) од.;
- спеціальної техніки - 2885 (+22) од.
Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, росіяни побили нову відмітку. Втрати ворога у війні проти України перевищили цифру 600 тисяч військових.
Також ми писали, що станом на вечір, 19 серпня, на фронті протягом доби було зафіксовано 154 бойових зіткнень. Понад третина з них відбулися на Покровському напрямку.
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