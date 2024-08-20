Нові втрати РФ на фронті: 1330 окупантів, 26 ББМ та 52 артсистеми

За останню добу, з 19 на 20 серпня, втрати Росії у війні проти України склали 1330 солдат, 26 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, росіяни побили нову відмітку. Втрати ворога у війні проти України перевищили цифру 600 тисяч військових.

Також ми писали, що станом на вечір, 19 серпня, на фронті протягом доби було зафіксовано 154 бойових зіткнень. Понад третина з них відбулися на Покровському напрямку.

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