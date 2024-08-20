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Нові втрати РФ на фронті: 1330 окупантів, 26 ББМ та 52 артсистеми

Вівторок 20 серпня 2024 08:05
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Нові втрати РФ на фронті: 1330 окупантів, 26 ББМ та 52 артсистеми Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 19 на 20 серпня, втрати Росії у війні проти України склали 1330 солдат, 26 бойових броньованих машин та 52 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 601 800 (+1330) осіб;
  • танків - 8518 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 521 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 17 521 (+52) од.;
  • РСЗВ - 1166 (+1) од.;
  • засоби ППО - 926 (+1) од.;
  • літаків - 367 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 684 (+55) од.;
  • крилатих ракет - 2438 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 23 142 (+95) од.;
  • спеціальної техніки - 2885 (+22) од.

Нові втрати РФ на фронті: 1330 окупантів, 26 ББМ та 52 артсистеми

Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, росіяни побили нову відмітку. Втрати ворога у війні проти України перевищили цифру 600 тисяч військових.

Також ми писали, що станом на вечір, 19 серпня, на фронті протягом доби було зафіксовано 154 бойових зіткнень. Понад третина з них відбулися на Покровському напрямку.

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