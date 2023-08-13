Прикордонники показали ексклюзивні кадри встановлення знаку на Зміїному (відео)

У суботу, 12 серпня, військовослужбовці Ізмаїльського загону за підтримки бійців Головного управління розвідки Міноборони висадилися на острові Зміїний. Захисники встановили новий прикордонний знак.

Зазначається, що попередній знак знищили російські загарбники під час окупації Зміїного.

Встановлювати знак допомагав голова Державної прикордонної служби генерал-майор Сергій Дейнеко.

Фото: прикордонники та ГУР встановили новий знак на Зміїному (t.me/DPSUkr)

Коли звільнили Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.

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