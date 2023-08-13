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Пограничники показали эксклюзивные кадры установки знака на Змеином (видео)

Фото: пограничники и ГУР установили новый знак на Змеином (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники показали, как на острове Змеиный 12 августа установили новый пограничный знак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.

В субботу, 12 августа, военнослужащие Измаильского отряда при поддержке бойцов Главного управления разведки Минобороны высадились на острове Змеиный. Защитники установили новый пограничный знак.

Отмечается, что предыдущий знак был уничтожен российскими захватчиками во время оккупации Змеиного.

Устанавливать знак помогал глава Государственной пограничной службы генерал-майор Сергей Дейнеко.

Фото: пограничники и ГУР установили новый знак на Змеином (t.me/DPSUkr)

Когда уволили Змеиный

Напомним, 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию на побережье Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

В символическую дату, 500 дней войны, президент Владимир Зеленский посетил Змеиный. Он вместе с украинскими командующими почтил память героев, освободивших остров от оккупантов.

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прикордонникиЗмеиныйпограничная служба