ua en ru
Сб, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Історичну справедливість відновлено". На острові Зміїний встановили прикордонний знак

Новость на русском →
Субота 12 серпня 2023 21:03
"Історичну справедливість відновлено". На острові Зміїний встановили прикордонний знак Ілюстративне фото: На острові Зміїний встановили прикордонний знак (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

На острові Зміїний, що знаходиться у Чорному морі, встановили прикордонний знак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ізмаїльського прикордонного загону в Facebook.

"Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО", - йдеться у повідомленні.

Бої за Зміїний

На початку повномасштабного вторгнення російські військові взяли у полон українських прикордонників, які знаходилися на острові Зміїний.

30 червня 2022 року російські окупанти втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Це дозволило Україні не допускати Росію до узбережжя Одеської області, а також відкрити "зерновий коридор".

У символічну дату, 500 днів війни, президент Володимир Зеленський відвідав Зміїний. Він разом з українськими командувачами вшанував пам'ять героїв, які звільнили острів від окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Війна Росії проти України Змеиный
NEWS
Підтримка з повітря. Головне про F-16 та хто може передати їх Україні
Підтримка з повітря. Головне про F-16 та хто може передати їх Україні
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"