Прикордонники під Лиманом вдарили по місцю дислокації росіян (відео)

"Пристрілялись добре, але окупанти цього вже не зможуть підтвердити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прикордонники бригади "Сталевий кордон" знищили місце дислокації особового складу ворога.

У ДПСУ повідомили, що це сталося на Лиманському напрямку.

Сили оборони України знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 28 листопада, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових.

Також на півдні українські війська знищили російську артилерійську установку 2С3 "Акація". Після її виявлення бійцями Сил спеціальних операцій, ЗСУ вистачило одного удару, щоб перетворити її на брухт.

ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Зокрема, ЗСУ просунулися на південь від Роботиного.