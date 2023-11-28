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Пограничники под Лиманом ударили по месту дислокации россиян (видео)

Архивное фото: Пограничники под Лиманом ударили по месту дислокации россиян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на Лиманском направлении. Процесс удара по месту дислокации оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пристрелялись хорошо, но оккупанты этого уже не смогут подтвердить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники бригады "Стальной кордон" уничтожили место дислокации личного состава врага.

В ГПСУ сообщили, что это произошло на Лиманском направлении.

Силы обороны Украины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 28 ноября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 326 440 военных.

Также на юге украинские войска уничтожили российскую артиллерийскую установку 2С3 "Акация". После ее обнаружения бойцами Сил специальных операций ВСУ хватило одного удара, чтобы превратить ее в металлолом.

ВСУ продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском направлении в Запорожской области. В частности, ВСУ продвинулись к югу от Работино.

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