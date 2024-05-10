Прикордонники нанесли точні удари по спостережних постах окупантів на Півдні (відео)

Знищення військ РФ

Раніше повідомлялось, що Сухопутні війська провели серію успішних атак безпілотниками по техніці та живій силі окупантів у гарячих точках фронту.

Також ми розповідали про те, як українським захисникам вдалось знищити ворожу важку техніку при спробі окупантів піти у наступ.

Напередодні Сухопутні війська України показали вдалу атаку колони наступаючих танків РФ.

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