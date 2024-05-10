Пограничники нанесли точные удары по наблюдательным постам оккупантов на юге (видео)

Уничтожение войск РФ

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска провели серию успешных атак беспилотниками по технике и живой силе оккупантов в горячих точках фронта.

Также мы рассказывали о том, как украинским защитникам удалось уничтожить тяжелую вражескую технику при попытке оккупантов пойти в наступление.

Накануне Сухопутные войска Украины показали удачную атаку колонны наступающих танков РФ.

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