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Пограничники нанесли точные удары по наблюдательным постам оккупантов на юге (видео)

Фото: ГНСУ нанесли удары по наблюдательным постам оккупантов (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничники нанесли точные удары по обустроенным наблюдательным постам противника на Юге. Соответствующее видео украинские защитники опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Согласно видео, пограничники нанесли серию точных ударов беспилотниками по наблюдательным постам российских военных, расположившихся вдоль проезжей части.

Таким образом, украинским защитникам удалось уничтожить по меньшей мере два стратегических объекта захватчиков.

Уничтожение войск РФ

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска провели серию успешных атак беспилотниками по технике и живой силе оккупантов в горячих точках фронта.

Также мы рассказывали о том, как украинским защитникам удалось уничтожить тяжелую вражескую технику при попытке оккупантов пойти в наступление.

Накануне Сухопутные войска Украины показали удачную атаку колонны наступающих танков РФ.

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