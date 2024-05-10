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Прикордонники нанесли точні удари по спостережних постах окупантів на Півдні (відео)

Україна, П'ятниця 10 травня 2024 13:59
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Прикордонники нанесли точні удари по спостережних постах окупантів на Півдні (відео) Фото: ДПСУ нанесли удари по спостережних постах окупантів (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прикордонники завдали точних ударів по облаштованих спостережних постах противника на Півдні. Відповідне відео українські захисники опублікували в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ у Telegram.

Згідно із відео, прикордонники нанесли серію точних ударів безпілотниками по спостережних постах російських військових, які розташувались вздовж проїжджої частини.

Таким чином українським захисникам вдалось знищити щонайменше два стратегічі об'єкти загарбників.

Знищення військ РФ

Раніше повідомлялось, що Сухопутні війська провели серію успішних атак безпілотниками по техніці та живій силі окупантів у гарячих точках фронту.

Також ми розповідали про те, як українським захисникам вдалось знищити ворожу важку техніку при спробі окупантів піти у наступ.

Напередодні Сухопутні війська України показали вдалу атаку колони наступаючих танків РФ.

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