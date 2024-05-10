ua en ru
Пт, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники нанесли точные удары по наблюдательным постам оккупантов на юге (видео)

Украина, Пятница 10 мая 2024 13:59
UA EN RU
Пограничники нанесли точные удары по наблюдательным постам оккупантов на юге (видео) Фото: ГНСУ нанесли удары по наблюдательным постам оккупантов (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Пограничники нанесли точные удары по обустроенным наблюдательным постам противника на Юге. Соответствующее видео украинские защитники опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Согласно видео, пограничники нанесли серию точных ударов беспилотниками по наблюдательным постам российских военных, расположившихся вдоль проезжей части.

Таким образом, украинским защитникам удалось уничтожить по меньшей мере два стратегических объекта захватчиков.

Уничтожение войск РФ

Ранее сообщалось, что Сухопутные войска провели серию успешных атак беспилотниками по технике и живой силе оккупантов в горячих точках фронта.

Также мы рассказывали о том, как украинским защитникам удалось уничтожить тяжелую вражескую технику при попытке оккупантов пойти в наступление.

Накануне Сухопутные войска Украины показали удачную атаку колонны наступающих танков РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Война России против Украины
NEWS
До границы 10 км. Что происходит в Волчанске и какая угроза на севере Харьковской области
До границы 10 км. Что происходит в Волчанске и какая угроза на севере Харьковской области
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче