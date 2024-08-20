Прикордонники нанесли дронами низку нищівних ударів по позиціях та живій силі окупантів (відео)

Українські захисники нищать ЗС РФ

Нагадаємо, напередодні українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях та техніці росіян у Серебрянському лісі, що неподалік міста Кремінна.

Також ми повідомляли, що військові ДПСУ завдали масованих ударів по позиціях росіян на Харківському напрямку. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.

Також українські прикордонники продовжують вибивати противника на Вовчанському напрямку.

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