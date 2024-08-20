Прикордонники нанесли дронами низку нищівних ударів по позиціях та живій силі окупантів (відео)

Українські прикордонники на Краматорському напрямку завдали серії нищівних ударів по техніці та особовому складу росіян. Результатами роботи вони поділились у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зазначається, що на відео показано удари дронів підрозділу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс".В результаті роботи по окупантах зафіксовано втрату техніки та позицій.
Зокрема, ударними дронами прикордонники бригади "Помста" знищили десяток ворожих укриттів - 4 окупантів ліквідовано, 2 поранено, один з них вирішив самоліквідуватися після отриманих уражень.
"Також пошкоджено 3 гаубиці Д-30, гармати МТ-12 «Рапіра» та Д-20, багатоцільовий тягач легкий броньований (МТ-ЛБ) та легковий автомобіль ворога на Краматорському напрямку", -йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях та техніці росіян у Серебрянському лісі, що неподалік міста Кремінна.
Також ми повідомляли, що військові ДПСУ завдали масованих ударів по позиціях росіян на Харківському напрямку. Результати роботи вони оприлюднили в мережі.
Також українські прикордонники продовжують вибивати противника на Вовчанському напрямку.
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