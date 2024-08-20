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Пограничники нанесли дронами ряд сокрушительных ударов по позициям и живой силе оккупантов (видео)

Фото: ГПСУ уничтожает врага на Краматорском направлении (иллюстративное фото facebook.com/118ombr_locale)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники на Краматорском направлении нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу россиян. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ.

Отмечается, что на видео показан удары дронов подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс". В результате работы по оккупантам зафиксирована потеря техники и позиций.

В частности, ударными дронами пограничники бригады "Месть" уничтожили десяток вражеских укрытий - 4 оккупанта ликвидированы, 2 ранены, один из них решил самоликвидироваться после полученных поражений.

"Также повреждены 3 гаубицы Д-30, пушки МТ-12 "Рапира" и Д-20, многоцелевой тягач легкий бронированный (МТ-ЛБ) и легковой автомобиль врага на Краматорском направлении", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям и технике россиян в Серебрянском лесу, неподалеку от города Кременная.

Также мы сообщали, что военные ГНСУ нанесли массированные удары по позициям россиян на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Также украинские пограничники продолжают выбивать противника на Волчанском направлении.

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