Украинские защитники уничтожают ВС РФ

Напомним, накануне украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям и технике россиян в Серебрянском лесу, неподалеку от города Кременная.

Также мы сообщали, что военные ГНСУ нанесли массированные удары по позициям россиян на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Также украинские пограничники продолжают выбивать противника на Волчанском направлении.

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