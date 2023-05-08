Прикордонники на сході "приземлили" три дрони росіян

"Упродовж доби на Сватівському напрямку прикордонники приземлили три ворожі дрони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі російська армія здійснила масовий пуск іранських ударних дронів "Шахед". Ворог застосував 35 БПЛА, всі вони були успішно збиті (більшість над Києвом).

Зазначимо, що перед цим, 7 травня над Києвом, українські військові виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник.

Додамо, що з початку повномасштабної війни путінські війська вже втратили в Україні близько 2614 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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