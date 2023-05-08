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Пограничники на востоке "приземлили" три дрона россиян

Фото: пограничники на востоке "приземлили" три дрона россиян (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские пограничники на востоке сбили три российских дрона. Их бойцы "приземлили" на Сватовском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы.

"В течение суток на Сватовском направлении пограничники приземлили три вражеских дрона", - говорится в сообщении.

Напомним, что этой ночью российская армия осуществила массовый пуск иранских ударных дронов "Шахед". Враг применил 35 БПЛА, все они были успешно сбиты (большинство над Киевом).

Отметим, что перед этим 7 мая над Киевом украинские военные обнаружили и уничтожили российский разведывательный беспилотник.

Добавим, что с начала полномасштабной войны путинские войска уже потеряли в Украине около 2614 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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