ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники у Луганській області ліквідували ворожу групу піхоти (відео)

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 23 березня 2023 16:30
Прикордонники у Луганській області ліквідували ворожу групу піхоти (відео) Фото: прикордонники у Луганській області ліквідували ворожу групу піхоти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники у Луганській області виявили та ліквідували ворожу групу піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"Аеророзвідка прикордонників у Луганській області виявила ворожу групу піхоти. Координати передали артилеристам ЗСУ, які накрили ворогів вогнем. Є поранені й вбиті, а ті, кому пощастило більше - дали ногам волю", - йдеться в повідомлення

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники відбили атаки окупантів та ліквідували ворожу групу на Донецькому та Луганському напрямках.

Також раніше ми писали, що прикордонники відбили штурмові атаки російських окупантів в Бахмуті та Луганській області, а також нанесли загарбникам втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна Росії проти України
NEWS
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
DAILY
Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю