Прикордонники відбили атаки росіян на Донецькому та Луганському напрямках та завдали їм втрат

Українські прикордонники відбили атаки окупантів та ліквідували ворожу групу на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

В результаті ворог втратив 17 осіб - 6 окупантів вбито та 11 - поранено.

"Ворог не полишає спроб прорвати рубіж захисників на Бахмутському напрямку. Та, як і завжди, зазнає поразки. На Донецькому напрямку прикордонники-мінометники "розсіяли" десяток штурмовиків. А на Луганщині гранатометний розрахунок вразив групу ворожої піхоти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що прикордонники знешкодили групу російських найманців кількома снарядами під Бахмутом.

Також раніше ми писали, що українські захисники у Бахмуті на Донбасі виявили та знищили розрахунок гранатомета окупантів. Відео роботи бійці показали в мережі.

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