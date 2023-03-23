Пограничники в Луганской области ликвидировали вражескую группу пехоты (видео)

Украинские пограничники в Луганской области обнаружили и ликвидировали вражескую группу пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Аэроразведка пограничников в Луганской области обнаружила вражескую группу пехоты. Координаты передали артиллеристам ВСУ, которые накрыли врагов огнем. Есть раненые и убитые, а те, кому повезло больше, дали ногам свободу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники отбили атаки кафиров и ликвидировали вражескую группу на Донецком и Луганском направлениях.

Также ранее мы писали, что пограничники отбили штурмовые атаки российских кафиров в Бахмуте и Луганской области, а также нанесли захватчикам потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.