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Пограничники в Луганской области ликвидировали вражескую группу пехоты (видео)

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Луганская область, Четверг 23 марта 2023 16:30
Пограничники в Луганской области ликвидировали вражескую группу пехоты (видео) Фото: пограничники в Луганской области ликвидировали вражескую группу пехоты (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники в Луганской области обнаружили и ликвидировали вражескую группу пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Аэроразведка пограничников в Луганской области обнаружила вражескую группу пехоты. Координаты передали артиллеристам ВСУ, которые накрыли врагов огнем. Есть раненые и убитые, а те, кому повезло больше, дали ногам свободу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники отбили атаки кафиров и ликвидировали вражескую группу на Донецком и Луганском направлениях.

Также ранее мы писали, что пограничники отбили штурмовые атаки российских кафиров в Бахмуте и Луганской области, а также нанесли захватчикам потери.

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