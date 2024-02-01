Прикордонники "Гвардії наступу" взяли полонених у Луганській області
Прикордонники бригади "Гвардії наступу" взяли в полон трьох терористів, під час спроби ворога штурмувати у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"Загарбники намагалися штурмувати позиції наших бійців на Луганщині. Їм надали медичну допомогу, воду та передали спецслужбам", - пише пресслужба.
Фото: прикордонники "Гвардії наступу" взяли полонених у Луганській області (t.me/DPSUkr)
Серед полонених:
- мобілізований з російської Рязані;
- контрактник - командир відділення із Пскова;
- заробітчанин з Грозного - чеченець, який кілька місяців назад підписав контракт на рік задля заробітку.
ЗСУ беруть у полон росіян
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