Прикордонники бригади "Гвардії наступу" взяли в полон трьох терористів, під час спроби ворога штурмувати у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"Загарбники намагалися штурмувати позиції наших бійців на Луганщині. Їм надали медичну допомогу, воду та передали спецслужбам", - пише пресслужба. Фото: прикордонники "Гвардії наступу" взяли полонених у Луганській області (t.me/DPSUkr) Серед полонених: мобілізований з російської Рязані;

контрактник - командир відділення із Пскова;

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