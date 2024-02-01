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Пограничники "Гвардии наступления" взяли пленных в Луганской области

Четверг 01 февраля 2024 12:32
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Пограничники "Гвардии наступления" взяли пленных в Луганской области Фото: пограничники "Гвардии наступления" взяли пленных в Луганской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники бригады "Гвардии наступления" взяли в плен трех террористов во время попытки врага штурмовать в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Захватчики пытались штурмовать позиции наших бойцов на Луганщине. Им оказали медицинскую помощь, воду и передали спецслужбам", - пишет пресс-служба.

Фото: пограничники "Гвардии наступления" взяли пленных в Луганской области (t.me/DPSUkr)

Среди пленных:

  • мобилизованный из российской Рязани;
  • контрактник - командир отделения из Пскова;
  • заробитчанин из Грозного - чеченец, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.

ВСУ берут в плен россиян

Недавно командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен почти 30 российских оккупантов.

Также украинские саперы во время работ захватили в плен группу из 11 россиян на востоке Украины.

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