Пограничники бригады "Гвардии наступления" взяли в плен трех террористов во время попытки врага штурмовать в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"Захватчики пытались штурмовать позиции наших бойцов на Луганщине. Им оказали медицинскую помощь, воду и передали спецслужбам", - пишет пресс-служба. Фото: пограничники "Гвардии наступления" взяли пленных в Луганской области (t.me/DPSUkr) Среди пленных: мобилизованный из российской Рязани;

контрактник - командир отделения из Пскова;

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