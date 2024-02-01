Пограничники "Гвардии наступления" взяли пленных в Луганской области
Пограничники бригады "Гвардии наступления" взяли в плен трех террористов во время попытки врага штурмовать в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"Захватчики пытались штурмовать позиции наших бойцов на Луганщине. Им оказали медицинскую помощь, воду и передали спецслужбам", - пишет пресс-служба.
Фото: пограничники "Гвардии наступления" взяли пленных в Луганской области (t.me/DPSUkr)
Среди пленных:
- мобилизованный из российской Рязани;
- контрактник - командир отделения из Пскова;
- заробитчанин из Грозного - чеченец, который несколько месяцев назад подписал контракт на год для заработка.
ВСУ берут в плен россиян
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