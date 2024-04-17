Прикордонники дроном знищили ворожі позиції в Харківській області (відео)

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що інститут вивчення війни повідомив, що військові Збройних сил України днями відновили деякі позиції під Авдіївкою

Ми також писали, що в Україні протягом доби на фронті сталося 68 бойових зіткнень. Зокрема українська авіація уразила два пункти управління супротивника.

Крім цього ми вже повідомляли, що Генштаб поновив актуальні втрати РФ в Україні, станом на 17 квітня. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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