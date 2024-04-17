Прикордонники дроном знищили ворожі позиції в Харківській області (відео)

Українські прикордонники з допомогою дрону знищили ворожі позиції в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
В Харківській області бійці прикордонної служби виявили замаскований російський комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор.
Після чого за допомогою дронів-камікадзе військові нанесли влучні удари по цілях.
Нагадаємо, що інститут вивчення війни повідомив, що військові Збройних сил України днями відновили деякі позиції під Авдіївкою
Ми також писали, що в Україні протягом доби на фронті сталося 68 бойових зіткнень. Зокрема українська авіація уразила два пункти управління супротивника.
Крім цього ми вже повідомляли, що Генштаб поновив актуальні втрати РФ в Україні, станом на 17 квітня. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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