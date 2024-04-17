Пограничники дроном уничтожили вражеские позиции в Харьковской области (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, что институт изучения войны сообщил, что военные Вооруженных сил Украины на днях восстановили некоторые позиции под Авдеевкой.

Мы также писали, что в Украине в течение суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. В частности, украинская авиация поразила два пункта управления противника.

Кроме этого, мы уже сообщали, что Генштаб возобновил актуальные потери РФ в Украине, по состоянию на 17 апреля. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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