ЗСУ відновили позиції під Авдіївкою, окупанти просунулися на двох напрямках, - карти ISW

Українські війська нещодавно відновили деякі позиції під Авдіївкою, проте росіяни дещо просунулися під тимчасово окупованим Донецьком та в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Схід України. Операція №1 - Луганська область

16 квітня російські війська продовжили наземні атаки на захід від Кремінної, але підтверджених змін на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна немає.

Позиційні бої тривають:

на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського;

на південний захід від Кремінної біля Григорівки та в районі Серебрянського лісу;

на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Російський мілблогер стверджував, що росіяни захопили українську укріплену позицію на північ від Тернів і відкинули українські сили приблизно на 800 метрів. ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї інформації.

Операція №2 - Донецька область

На Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) 16 квітня тривали позиційні бої, які не привели до змін лінії фронту.

Російські війська безуспішно атакували на схід від Сіверська поблизу Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська біля Виїмки та Спірного.

Українські сили продовжують утримувати деякі позиції в найзахіднішому Іванівському (на південний схід від Часового Яру).

Російський мілблогер стверджував, що окупанти продовжують атакувати Часів Яр, але не увійшли ні в мікрорайон Канал у східній частині міста, ні в саме місто.

Позиційні бої тривали також на південний схід від Часового Яру в районі Нового мікрорайону, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Українські війська нещодавно відновили деякі позиції на північний захід і захід від Авдіївки, хоча неясно, чи є просування результатом недавніх успішних українських контратак.

Відео з геолокацією, опубліковане 10 квітня, а потім геолокація 15 квітня показує, що українські сили діють у центрі Первомайського (на південний захід від Авдіївки), а відео з геолокацією, опубліковане 15 квітня, також вказує на те, що українські сили відвоювали частину території на північ від Бердичів (на північний захід від Авдіївки).

Інформація про просування окупантів від російських джерел не підтверджується.

Позиційні бої тривали:

на північ від Авдіївки в районі Новокалинового та Степового;

на північний захід від Авдіївки поблизу Очеретиного, Бердичів, Семенівки, Уманського;

на південний захід від Авдіївки біля Нетайлового та Первомайського.

Російські війська нещодавно просунулися на захід і південний захід від міста Донецьк.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, показують, що окупанти просунулися на захід від Солодкого (на південний захід від Донецька) і в південну Красногорівку (на захід від Донецька) відповідно. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 квітня, також показують, що російські війська незначно просунулися в південно-західній Новомихайлівці (на південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали:

біля Красногорівки;

на захід від Донецька біля Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Побєди та Водяного.

Російські сили 16 квітня атакували кілька населених пунктів поблизу кордону Донецької і Запорізької областей, але просування не підтверджується.

Окупанти наступали на південь від Великої Новосілки та Старомайорського та на південний захід від Великої Новосілки на північ від Приютного.

"Південна вісь"

Російські війська нещодавно просунулися в західній Запорізькій області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 16 квітня, показують, що окупанти просунувся в західному Роботині.

Позиційні бої тривали поблизу Білогір’я (на північний схід від Роботиного), Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

Тривали позиційні бої під Кринками.

Російський мілблогер 15 квітня заявив, що українські війська розширили свій плацдарм у Кринках на 500 метрів на захід після того, як невідомий російський підрозділ здав свої позиції. Мілблогер стверджував, що російські війська просунулися в центрі Кринок на ширину до 400 метрів і глибину до 100 метрів. Проте ISW не спостерігає візуального підтвердження цих заявлених досягнень.

Ситуація на фронті