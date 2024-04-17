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Прикордонники дроном знищили ворожі позиції в Харківській області (відео)

Україна, Середа 17 квітня 2024 17:23
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Прикордонники дроном знищили ворожі позиції в Харківській області (відео) Фото: прикордонники знищили ворожі позиції (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники з допомогою дрону знищили ворожі позиції в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

В Харківській області бійці прикордонної служби виявили замаскований російський комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор.

Після чого за допомогою дронів-камікадзе військові нанесли влучні удари по цілях.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що інститут вивчення війни повідомив, що військові Збройних сил України днями відновили деякі позиції під Авдіївкою

Ми також писали, що в Україні протягом доби на фронті сталося 68 бойових зіткнень. Зокрема українська авіація уразила два пункти управління супротивника.

Крім цього ми вже повідомляли, що Генштаб поновив актуальні втрати РФ в Україні, станом на 17 квітня. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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