Пограничники дроном уничтожили вражеские позиции в Харьковской области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

После чего с помощью дронов-камикадзе военные нанесли меткие удары по целям.

Ситуация на фронте

Напомним, что институт изучения войны сообщил, что военные Вооруженных сил Украины на днях восстановили некоторые позиции под Авдеевкой.

Мы также писали, что в Украине в течение суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. В частности, украинская авиация поразила два пункта управления противника.

Кроме этого, мы уже сообщали, что Генштаб возобновил актуальные потери РФ в Украине, по состоянию на 17 апреля. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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