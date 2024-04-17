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Пограничники дроном уничтожили вражеские позиции в Харьковской области (видео)

Украина, Среда 17 апреля 2024 17:23
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Пограничники дроном уничтожили вражеские позиции в Харьковской области (видео) Фото: пограничники уничтожили вражеские позиции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники с помощью дрона уничтожили вражеские позиции в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В Харьковской области бойцы пограничной службы обнаружили замаскированный российский комплекс дистанционного минирования и электротрансформатор.

После чего с помощью дронов-камикадзе военные нанесли меткие удары по целям.

Ситуация на фронте

Напомним, что институт изучения войны сообщил, что военные Вооруженных сил Украины на днях восстановили некоторые позиции под Авдеевкой.

Мы также писали, что в Украине в течение суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. В частности, украинская авиация поразила два пункта управления противника.

Кроме этого, мы уже сообщали, что Генштаб возобновил актуальные потери РФ в Украине, по состоянию на 17 апреля. Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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