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Пограничники с помощью Stinger уничтожили вражеский "Орлан-10" (видео)

Вторник 21 мая 2024 08:23
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Пограничники с помощью Stinger уничтожили вражеский "Орлан-10" (видео) Фото: пограничники с помощью Stinger уничтожили вражеский "Орлан-10" (mil.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники бригады "Помста" отработали по воздушной цели с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger. Вероятно, был поражен вражеский дрон "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы (ГПСУ).

Как отмечают в ГНСУ, видео было снято на Бахмутском направлении.

"Расчет ПЗРК "Stinger" пограничников бригады "Помста" поразил воздушную цель на Бахмутском направлении. Вероятно, это был вражеский "Орлан-10", - пишет канал.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), с начала полномасштабной войны потери Российской Федерации составляют:

  • личного состава - 495 070;
  • танков - 7605;
  • боевых бронированных машин - 14 699
  • и не только.

Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 1380 российских террористов, более десятка танков и 42 артиллерийские установки.

В частности недавно пограничники показали неудачную попытку форсирования вражеской пехоты у Волчанска.

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