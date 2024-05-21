Пограничники с помощью Stinger уничтожили вражеский "Орлан-10" (видео)

Пограничники бригады "Помста" отработали по воздушной цели с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger. Вероятно, был поражен вражеский дрон "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы (ГПСУ).

Как отмечают в ГНСУ, видео было снято на Бахмутском направлении.

"Расчет ПЗРК "Stinger" пограничников бригады "Помста" поразил воздушную цель на Бахмутском направлении. Вероятно, это был вражеский "Орлан-10", - пишет канал.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), с начала полномасштабной войны потери Российской Федерации составляют:

личного состава - 495 070;

танков - 7605;

боевых бронированных машин - 14 699

и не только.

Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 1380 российских террористов, более десятка танков и 42 артиллерийские установки.

В частности недавно пограничники показали неудачную попытку форсирования вражеской пехоты у Волчанска.