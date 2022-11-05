Пограничники атаковали блиндаж с россиянами в Донецкой области (видео)

Фото: Пограничники атаковали блиндаж с россиянами в Донецкой области (GettyImages)

Украинская аэроразведка обнаружила скопление российской пехоты и атаковала его из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.