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Пограничники атаковали блиндаж с россиянами в Донецкой области (видео)

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 21:42
Пограничники атаковали блиндаж с россиянами в Донецкой области (видео) Фото: Пограничники атаковали блиндаж с россиянами в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская аэроразведка обнаружила скопление российской пехоты и атаковала его из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"На Донецком направлении пограничная аэроразведка обнаружила скопления российской пехоты и их укрепление", - говорится в сообщении.

По словам пограничников, за дело взялись минометные расчеты.

"Несколько десятков осколочно-фугасных мин и врага уничтожены прямо в блиндаже", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов.

Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

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