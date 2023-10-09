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Прикордонник на Закарпатті працював на спецслужби Росії. ДБР оголосило про підозру

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Прикордонник на Закарпатті співпрацював зі спецслужбами Росії і нещодавно втік до Москви. Правоохоронці України оголосили йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Про кого йде мова

Уродженець Луганська прибув на службу на Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська (Луганська область). 

У серпні цього ж року його призначили начальником групи кіберзахисту відділення зв’язку одного з підрозділів кордону. Попередньо, доступу до державної таємниці військовослужбовець не мав.

Агент РФ утік до Москви

За оперативними даними, нещодавно він у складі групи "ухилянтів" незаконно перетнув кордон з Угорщиною.

"І вже за декілька днів в одному з російських пабліків з’явилася інформація про те, що утікач тривалий час працював агентом спецслужб РФ і зараз перебуває у Москві", - йдеться у заяві.

Фото: Прикордонник (dbr.gov.ua)

Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України й обіцяли згодом викласти велике інтерв’ю зі зрадником.

Прикордоннику повідомили про підозру

ДБР заявило, що прикордоннику повідомлено про підозру у дезертирстві. Також готується повідомлення про підозру у державній зраді.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення. Наразі перевіряються контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.

Україна продовжує виявляти зрадників

Сьогодні стало відомо, що СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої "ДНР" понад 15 млн гривень. Він "працював" не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Також СБУ викрила агента РФ, який прикидався "рятувальником", щоб коригувати ворожі удари по Одесі. Він розбирав завали після "прильотів" і розшукував місця розташування HIMARS.

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