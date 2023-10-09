Шукав HIMARS і розбирав завали після "прильотів". В Одесі затримали коригувальника РФ

СБУ викрила агента РФ, який прикидався "рятувальником", щоб коригувати ворожі удари по Одесі. Він розбирав завали після "прильотів" і розшукував місця розташування HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генштабу зс рф (відомого як ГРУ) у результаті багатоетапної спецоперації в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Для маскування зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів.

"Під виглядом рятувальника він прибував на місця "прильотів нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та звітував про це воєнній розвідці РФ", - розповіли в СБУ.

В Одесі затримали коригувальника РФ (t.me/SBUkr)

Одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі.

"Також російський агент виконував ще одне завдання - намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області", - додали у відомстві.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого "ленінського комуністичного союзу молоді".

"Також він був "зв’язковим" агента-спецназівця фсб, якого СБУ вивела з Придністровʼя і затримала на Одещині. У травні 2014 року він брав активну участь у провокаціях масових заворушень в обласному центрі", - додають в СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення рф чоловік підписався на ворожий Telegram-канал, який для російської розвідки збирав інформацію про дислокацію українських військ. Згодом на нього вийшов адміністратор цього інтернет-ресурсу, який "під прикриттям" перебуває в одній із країн Центральної Азії та передав його на "прямий" зв’язок з представником гру.

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, раніше Служба безпеки затримала двох мешканців Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, зрадники "зливали" інформацію про розташування РСЗВ HIMARS.

Крім того, СБУ затримала колаборанта, який "зливав" на Telegram-бот ФСБ РФ позиції української артилерії під Бахмутом. Зокрема позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.