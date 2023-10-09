Пограничник на Закарпатье работал на спецслужбы России. ГБР объявило о подозрении

О ком идет речь

Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска (Луганская область).

В августе этого же года его назначили начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Предварительно, доступа к государственной тайне военнослужащий не имел.

Агент РФ сбежал в Москву

По оперативным данным, недавно он в составе группы "уклонистов" незаконно пересек границу с Венгрией.

"И уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб РФ и сейчас находится в Москве", - говорится в заявлении.

Фото: Пограничник (dbr.gov.ua)

Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и обещали впоследствии выложить большое интервью с предателем.

Пограничнику сообщили о подозрении

ГБР заявило, что пограничнику сообщено о подозрении в дезертирстве. Также готовится сообщение о подозрении в государственной измене.

Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас проверяются контакты предателя и его возможности по передаче секретных данных.

Украина продолжает выявлять предателей

Сегодня стало известно, что СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Также СБУ разоблачила агента РФ, притворявшегося "спасателем", чтобы корректировать вражеские удары по Одессе. Он разбирал завалы после "прилетов" и разыскивал местоположения HIMARS.