RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничник на Закарпатье работал на спецслужбы России. ГБР объявило о подозрении

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Пограничник на Закарпатье сотрудничал со спецслужбами России и недавно сбежал в Москву. Правоохранители Украины объявили ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

О ком идет речь

Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска (Луганская область). 

В августе этого же года его назначили начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Предварительно, доступа к государственной тайне военнослужащий не имел.

Агент РФ сбежал в Москву

По оперативным данным, недавно он в составе группы "уклонистов" незаконно пересек границу с Венгрией.

"И уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб РФ и сейчас находится в Москве", - говорится в заявлении.

Фото: Пограничник (dbr.gov.ua)

Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и обещали впоследствии выложить большое интервью с предателем.

Пограничнику сообщили о подозрении

ГБР заявило, что пограничнику сообщено о подозрении в дезертирстве. Также готовится сообщение о подозрении в государственной измене.

Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас проверяются контакты предателя и его возможности по передаче секретных данных.

Украина продолжает выявлять предателей

Сегодня стало известно, что СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Также СБУ разоблачила агента РФ, притворявшегося "спасателем", чтобы корректировать вражеские удары по Одессе. Он разбирал завалы после "прилетов" и разыскивал местоположения HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛуганскЛисичанскМоскваЗакарпатьеГБРВойна в Украинепограничная служба