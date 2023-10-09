Під Києвом затримали бізнесмена, який перерахував "ДНР" 15 млн грн. Як діяла схема

СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої "ДНР" понад 15 млн гривень. Він "працював" не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Під Києвом затримали бізнесмена, який перерахував "ДНР" 15 млн грн (t.me/SBUkr)

Як працювала схема?

За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

"Завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область", - розповіли в СБУ.

Таким чином до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

"Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії", - пояснили у відомстві.

Фінансування бойовиків на Донбасі

Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в рф і у тимчасово окупованому Донбасі. Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

У подальшому ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті.

"Сховався" під Києвом

Сам організатор "схеми" ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Однак, правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, раніше правоохоронці викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР" на загальну суму понад 50 млн. у гривневому еквіваленті. Організаторів угоди викрили у Вінниці та Житомирі.