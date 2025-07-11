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Прикмети про родимки: у яких місцях вони віщують гроші, успіх і кохання

П'ятниця 11 липня 2025 21:15
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Прикмети про родимки: у яких місцях вони віщують гроші, успіх і кохання Які родимки віщують щастя людини, а які можуть попереджати про неприємності (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Народні прикмети приписують родимкам не лише естетичне, а й символічне значення. Вважалося, що кожна темна цятка на тілі має свій "характер" і може впливати на долю. Особливої уваги заслуговують так звані родимки удачі - знаки, які вказують на щастя, багатство чи особливий дар.

Які родимки вважаються щасливими, що вони можуть передвіщати та чому наші предки надавали цьому великого значення, розповідає РБК-Україна.

Родимки, які приносять щастя

На лобі - знак мудрості та впливу

Якщо родимка розташована в центрі чола, це вказує на сильну інтуїцію та лідерські якості. Люди з таким знаком часто досягають високого становища в суспільстві. А ще така родимка вказує на велику та дружню сім'ю.

Біля брови - до грошей і добрих рішень

Родимка над правою бровою вважається знаком успішного підприємця, а над лівою - творчої особистості, яку підтримують інші.

На носі - до щасливих змін

Родимка на переніссі або кінчику носа - прикмета легкої вдачі. Власники таких родимок ніби "притягують" приємні несподіванки, вони щасливчики від природи та більшість починань, навіть авантюрних та сміливих - будуть успішними.

На щоці - везіння у коханні

Особливо, якщо родимка зліва - це знак пристрасної натури, яка завжди буде мати увагу та любов. А правобічна родимка - до вірності та гармонії в особистому житті.

Над губою

Така людина приділяє багато уваги плотським задоволенням, і в житті вона більш зосереджена на матеріальному.

Під губою

Символізує однолюбів. Вони віданно і щиро кохають одного партнера все своє життя.

На вусі або біля нього - довголіття і мудрість

Такі родимки вважалися знаками обраності. Вони символізують глибоке розуміння життя, мудрих порадників, які завжди зберігають холодний розум. На правому - комунікабельність, кмітливість та успіх, на лівому - схильність до авантюризму та необдуманих вчинків.

Родимка на шиї

Такий знак видає людину, схильну до романтизму та вразливості. На правій стороні - дає власнику практичність, раціоналізм і допомагає будувати кар'єру. Посередині - ознака егоцентричної людини.

На плечах

На правому - до успіху в сімейному житті та здатність будувати гармонійні стосунки. На лівому - знак, що у людини буде насичене життя, але з перешкодами.

На ключиці - доля мандрівника

Це не лише про подорожі, а й про легке прийняття змін. Люди з такими родимками легко адаптуються до обставин і знаходять нові можливості.

На долоні (особливо лівій) - знак удачі та сили волі

Родимка на долоні вважається рідкістю і вказує на долю, яку людина тримає у своїх руках. Це знак, що власник здатен змінювати хід подій на свою користь.

На руці

На самій руці або в області до ліктя - хороший знак. Це обіцяє везіння в матеріальній сфері, у кар'єрі. І власник такої родимки приносить удачу своїм близьким.

На ногах

Чим нижче ця родимка і чим вона більша - тим ця людина практичніша і вольова. Такі люди мають добрий потенціал, щоб добре заробляти та мати великі статки. Але й вони небезпечні, бо часто йдуть "по головах".

На спині - чесність і успіх у справедливості

Особливо у верхній частині - вказує на відкритість, принциповість і заслужену повагу.

На грудях - щастя в домі

Особливо праворуч - означає міцну родину, щирі почуття і добробут.

Родимка на сідницях

Власник такої родимки вважається розкутим в інтимному плані та схильному до частої зміни партнерів.

Родимки, які вважалися "тривожними"

Не всі родимки в народі вважалися добрим знаком. Наприклад:

  • на стопах - до неспокійної долі
  • на ліктях - до "зигзагів" у житті
  • біля губ - можливі любовні труднощі або схильність до спокус

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Під час написання матеріалу були використані джерела: фольклорні збірники українських етнографів, етнографічні матеріали Олександра Афанасьєва, С. Килимника, статті етнологів з країн Східної Європи, українська енциклопедія українських забобонів та обрядів.

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