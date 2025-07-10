П'єш з чужої чашки? За прикметами це може змінити твоє життя
Чи задумувалися ви, чому бабусі забороняли пити з чужих чашок? За народними прикметами, це не лише питання гігієни, а й впливу на вашу енергію, удачу та навіть особисте життя.
Чому пити з чужої чашки, стакану або келиха не варто і що про це говорять старовинні прикмети, розповідає РБК-Україна.
Чому чужі чашки - під забороною
У давнину вірили, що чашка зберігає енергетику людини, яка з неї п'є. Коли ви користуєтеся чужим посудом, може порушитися особистий енергетичний простір. Наприклад, ви можете перетягнути на себе чужі проблеми, тривоги та навіть хвороби.
Наші бабусі казали:
- Пити з чужого горня - забрати на себе чужий хрест (тобто, життєві труднощі)
- Спільне горнятко на двох - спільна доля, і не завжди щаслива
- Не варто пити з посуду людини, яка не до душі - так ви впустите її глибше у своє життя (енергетичне поле)
- Взяли на застіллі випадково чужу чашку або стакан - нагадування, що ви довго відкладали якусь справу і прийшов час з нею розібратися
Звідки взялися такі прикмети
У традиційному суспільстві посуд належав лише одному члену родини. І хоч сьогодні це здається дивним, особистий посуд був символом межі, простору, де людина могла бути собою.
Пити з чужої чашки означало порушення кордонів, і навіть зараз ми можемо це відчути інтуїтивно - нам неприємно, коли хтось бере наше горнятко.
Цікаво, що ця прикмета перегукується із сучасними уявленнями про емоційні межі та повагу до особистого простору.
А ще є питання гігієни
Не варто забувати й про гігієнічні причини. Через спільне використання чашок легко передаються:
- герпес
- грибкові інфекції
- бактерії ротової порожнини
Особливо це важливо у період захворювань, коли одна чашка може призвести до ланцюгової реакції інфекцій у родині чи колективі.
Коли варто зупинитися, бо прикмета може спрацювати
- Якщо з чашки пила хвора людина - це може погіршити й ваше здоров'я
- Пити з чашки коханої людини - можна "підсісти" на її емоційний стан, як добрий, так і тривожний
- Якщо з чашки пив ворог - можна відчути енергетичне виснаження або зневіру
Що робити, якщо неприємність з чашкою вже сталася
Чашку потрібно помити з сіллю та протерти оцтом - у давнину вважалося, що це "очищає" від чужої енергії
Зробити жест відсторонення і "віддати" чашці все чужорідне - словами або подумки
Чашку помити та поставити у шафу на 30 днів, щоб нею ніхто не користувався
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Під час написання матеріалу були використані джерела: дослідження українських етнографів, Prevention.com, антологія українських забобонів, фольклорні збірники етнографів