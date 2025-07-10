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П'єш з чужої чашки? За прикметами це може змінити твоє життя

Четвер 10 липня 2025 21:15
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П'єш з чужої чашки? За прикметами це може змінити твоє життя Чому пити з чужої чашки заборонено і що про це кажуть прикмети (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Чи задумувалися ви, чому бабусі забороняли пити з чужих чашок? За народними прикметами, це не лише питання гігієни, а й впливу на вашу енергію, удачу та навіть особисте життя.

Чому пити з чужої чашки, стакану або келиха не варто і що про це говорять старовинні прикмети, розповідає РБК-Україна.

Чому чужі чашки - під забороною

У давнину вірили, що чашка зберігає енергетику людини, яка з неї п'є. Коли ви користуєтеся чужим посудом, може порушитися особистий енергетичний простір. Наприклад, ви можете перетягнути на себе чужі проблеми, тривоги та навіть хвороби.

Наші бабусі казали:

  • Пити з чужого горня - забрати на себе чужий хрест (тобто, життєві труднощі)
  • Спільне горнятко на двох - спільна доля, і не завжди щаслива
  • Не варто пити з посуду людини, яка не до душі - так ви впустите її глибше у своє життя (енергетичне поле)
  • Взяли на застіллі випадково чужу чашку або стакан - нагадування, що ви довго відкладали якусь справу і прийшов час з нею розібратися

Звідки взялися такі прикмети

У традиційному суспільстві посуд належав лише одному члену родини. І хоч сьогодні це здається дивним, особистий посуд був символом межі, простору, де людина могла бути собою.

Пити з чужої чашки означало порушення кордонів, і навіть зараз ми можемо це відчути інтуїтивно - нам неприємно, коли хтось бере наше горнятко.

Цікаво, що ця прикмета перегукується із сучасними уявленнями про емоційні межі та повагу до особистого простору.

А ще є питання гігієни

Не варто забувати й про гігієнічні причини. Через спільне використання чашок легко передаються:

  • герпес
  • грибкові інфекції
  • бактерії ротової порожнини

Особливо це важливо у період захворювань, коли одна чашка може призвести до ланцюгової реакції інфекцій у родині чи колективі.

Коли варто зупинитися, бо прикмета може спрацювати

  • Якщо з чашки пила хвора людина - це може погіршити й ваше здоров'я
  • Пити з чашки коханої людини - можна "підсісти" на її емоційний стан, як добрий, так і тривожний
  • Якщо з чашки пив ворог - можна відчути енергетичне виснаження або зневіру

Що робити, якщо неприємність з чашкою вже сталася

Чашку потрібно помити з сіллю та протерти оцтом - у давнину вважалося, що це "очищає" від чужої енергії

Зробити жест відсторонення і "віддати" чашці все чужорідне - словами або подумки

Чашку помити та поставити у шафу на 30 днів, щоб нею ніхто не користувався

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Під час написання матеріалу були використані джерела: дослідження українських етнографів, Prevention.com, антологія українських забобонів, фольклорні збірники етнографів

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