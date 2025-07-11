Приметы о родинках: в каких местах они предвещают деньги, успех и любовь

Народные приметы приписывают родинкам не только эстетическое, но и символическое значение. Считалось, что каждое темное пятнышко на теле имеет свой "характер" и может влиять на судьбу. Особого внимания заслуживают так называемые родинки удачи - знаки, указывающие на счастье, богатство или особый дар.

Какие родинки считаются счастливыми, что они могут предвещать и почему наши предки придавали этому большое значение, рассказывает РБК-Украина .

Родинки, которые приносят счастье

На лбу - знак мудрости и влияния

Если родинка расположена в центре лба, это указывает на сильную интуицию и лидерские качества. Люди с таким знаком часто достигают высокого положения в обществе. А еще такая родинка указывает на большую и дружную семью.

Возле брови - к деньгам и хорошим решениям

Родинка над правой бровью считается знаком успешного предпринимателя, а над левой - творческой личности, которую поддерживают другие.

На носу - к счастливым переменам

Родинка на переносице или кончике носа - примета легкого нрава. Владельцы таких родинок будто "притягивают" приятные неожиданности, они счастливчики от природы и большинство начинаний, даже авантюрных и смелых - будут успешными.

На щеке - везение в любви

Особенно, если родинка слева - это знак страстной натуры, которая всегда будет иметь внимание и любовь. А правосторонняя родинка - к верности и гармонии в личной жизни.

Над губой

Такой человек уделяет много внимания плотским удовольствиям, и в жизни он более сосредоточен на материальном.

Под губой

Символизирует однолюбов. Они преданно и искренне любят одного партнера всю свою жизнь.

На ухе или возле него - долголетие и мудрость

Такие родинки считались знаками избранности. Они символизируют глубокое понимание жизни, мудрых советчиков, которые всегда сохраняют холодный ум. На правом - коммуникабельность, сообразительность и успех, на левом - склонность к авантюризму и необдуманным поступкам.

Родинка на шее

Такой знак выдает человека, склонного к романтизму и уязвимости. На правой стороне - дает владельцу практичность, рационализм и помогает строить карьеру. Посередине - признак эгоцентричного человека.

На плечах

На правом - к успеху в семейной жизни и способность строить гармоничные отношения. На левом - знак, что у человека будет насыщенная жизнь, но с препятствиями.

На ключице - судьба путешественника

Это не только о путешествиях, но и о легком принятии изменений. Люди с такими родинками легко адаптируются к обстоятельствам и находят новые возможности.

На ладони (особенно левой) - знак удачи и силы воли

Родинка на ладони считается редкостью и указывает на судьбу, которую человек держит в своих руках. Это знак, что владелец способен менять ход событий в свою пользу.

На руке

На самой руке или в области до локтя - хороший знак. Это сулит везение в материальной сфере, в карьере. И владелец такой родинки приносит удачу своим близким.

На ногах

Чем ниже эта родинка и чем она больше - тем этот человек практичнее и волевой. Такие люди имеют хороший потенциал, чтобы хорошо зарабатывать и иметь большое состояние. Но и они опасны, потому что часто идут "по головам".

На спине - честность и успех в справедливости

Особенно в верхней части - указывает на открытость, принципиальность и заслуженное уважение.

На груди - счастье в доме

Особенно справа - означает крепкую семью, искренние чувства и благополучие.

Родинка на ягодицах

Владелец такой родинки считается раскованным в интимном плане и склонным к частой смене партнеров.

Родинки, которые считались "тревожными"

Не все родинки в народе считались добрым знаком. Например: