Чому наші бабусі ніколи не ставили порожні банки та пляшки на стіл: забобон чи досвід поколінь?

Деякі побутові дрібниці мають набагато глибше значення, ніж здається на перший погляд. Наприклад, наші бабусі ніколи не ставили на стіл порожні пляшки, банки чи склянки. І у першу чергу - через старовинні народні прикмети.

Що говорять прикмети про порожні банки та пляшки на столі, звідки вони пішли та чому варто прислухатися до досвіду поколінь, розповідає РБК-Україна.

Що каже прикмета

Порожня пляшка або банка на столі - до злиднів. Це одна з найпоширеніших прикмет, яку знали ще наші пращури.

У давнину попереджали: якщо залишати на обідньому столі порожню тару, можна "вигнати гроші з хати". Така дія символізує нестачу, спустошення, відсутність достатку.

У деяких регіонах вірили, що порожня ємність на столі "висмоктує" добробут з дому, ніби залишає місце для порожнечі в житті родини. Порожня банка - як запрошення бідності в дім.

Особливо суворо заборонялося ставити порожні банки, пляшки під час трапези, бо це була неповага до їжі, до дому і до поняття достатку. Така помилка могла призвести до фінансових труднощів, голоду, неврожаю.

Чому порожні пляшки та банки - поганий знак

Символ бідності

Порожнє на столі - відсутність достатку у хаті. У народі вважалося, що залишати такий посуд - лишати себе без прибутку. На столі має бути хліб - як символ багатства, їжа - як символ того, що родина не голодує. А порожнеча на священному місці - символ пустоти.

Порушення енергетики

Стіл - місце, де збиралася уся родина. І він завжди був символом єдності, затишку, гостинності. Все, що на ньому - має символізувати повноту життя. А порожні речі приносять відчуття пустоти та втрати.

Погана звичка, що веде до хаосу

Залишати порожні ємності - сигнал про неохайність або недбалість. У традиційній культурі це трактували як неповагу до дому та до тих, хто у ньому живе.

До речі, саме відтоді існую прикмета - не ставити порожню пляшку з-під алкоголю на стіл, коли напій весь розлито по келихах.

А банку ще перевертали догори дном, якщо її потрібно було лишити на виду - це "запечатувало" порожнечу, і не давало їй розійтися по хаті.

Що ще не можна ставити на обідній стіл