ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чому наші бабусі ніколи не ставили порожні банки та пляшки на стіл: забобон чи досвід поколінь?

Середа 09 липня 2025 21:15
UA EN RU
Чому наші бабусі ніколи не ставили порожні банки та пляшки на стіл: забобон чи досвід поколінь? Чому наші бабусі не ставили на стіл порожні пляшки та банки (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Деякі побутові дрібниці мають набагато глибше значення, ніж здається на перший погляд. Наприклад, наші бабусі ніколи не ставили на стіл порожні пляшки, банки чи склянки. І у першу чергу - через старовинні народні прикмети.

Що говорять прикмети про порожні банки та пляшки на столі, звідки вони пішли та чому варто прислухатися до досвіду поколінь, розповідає РБК-Україна.

Що каже прикмета

Порожня пляшка або банка на столі - до злиднів. Це одна з найпоширеніших прикмет, яку знали ще наші пращури.

У давнину попереджали: якщо залишати на обідньому столі порожню тару, можна "вигнати гроші з хати". Така дія символізує нестачу, спустошення, відсутність достатку.

У деяких регіонах вірили, що порожня ємність на столі "висмоктує" добробут з дому, ніби залишає місце для порожнечі в житті родини. Порожня банка - як запрошення бідності в дім.

Особливо суворо заборонялося ставити порожні банки, пляшки під час трапези, бо це була неповага до їжі, до дому і до поняття достатку. Така помилка могла призвести до фінансових труднощів, голоду, неврожаю.

Чому порожні пляшки та банки - поганий знак

Символ бідності

Порожнє на столі - відсутність достатку у хаті. У народі вважалося, що залишати такий посуд - лишати себе без прибутку. На столі має бути хліб - як символ багатства, їжа - як символ того, що родина не голодує. А порожнеча на священному місці - символ пустоти.

Порушення енергетики

Стіл - місце, де збиралася уся родина. І він завжди був символом єдності, затишку, гостинності. Все, що на ньому - має символізувати повноту життя. А порожні речі приносять відчуття пустоти та втрати.

Погана звичка, що веде до хаосу

Залишати порожні ємності - сигнал про неохайність або недбалість. У традиційній культурі це трактували як неповагу до дому та до тих, хто у ньому живе.

До речі, саме відтоді існую прикмета - не ставити порожню пляшку з-під алкоголю на стіл, коли напій весь розлито по келихах.

А банку ще перевертали догори дном, якщо її потрібно було лишити на виду - це "запечатувало" порожнечу, і не давало їй розійтися по хаті.

Що ще не можна ставити на обідній стіл

  • Ключі - "замикають" достаток
  • Гаманець - до втрати грошей
  • Шапку, рукавиці, сумки - до сварки у родині
  • Ножі без потреби - до конфліктів
  • Порожні тарілки після їжі - до нестачі харчів

Вас може зацікавити:

Під час написання матеріалу були використані джерела: етнографічні збірки Інституту народознавства НАН України, записи фольклористки Ганни Скрипник, антологія українських забобонів М. Стельмаха.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прикмети Езотерика Магія
Новини
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Чим завершиться зустріч Зеленського з Келлогом в Італії: Подоляк дав прогноз
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос