Приказ о повышении тарифов на грузовые ж/д перевозки принят с нарушениями, - "Укрвидтранс"

По ее словам, решение о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 70%, которое приняло Министерство инфраструктуры, не поможет УЗ справиться с убытками, ведь объемы перевозок будут падать и в дальнейшем. Для того чтобы удержать экономику в работающем режиме, правительство должно существенно уменьшить тарифы, и не повышать их минимум год после нашей победы.

"Повышение тарифов - абсолютно неуместное. Отдельные предприятия еще до подорожания логистических услуг начали сокращать штат работников, чтобы как-то сохранить работу предприятий. В таких условиях даже повышение в 5-10% привело бы к тому, что бизнес будет вынужден окончательно остановить деятельность", - пояснила она.

Именно поэтому, убеждена Петриченко, правительство должно существенно снизить тарифы, а не повышать их - ведь сейчас бизнес работает в убыток, заботясь прежде всего о выплате заработных плат и налогов.

"В пояснительной записке УЗ пишет, что ее доходы не покрывают расходы. Но бизнес также не получает сейчас прибылей, ведь самое главное сейчас - удержать работающую экономику. Бизнес не потянет такое повышение - говорить о любое повышение тарифов нельзя было ни во время войны, ни даже через год после победы", - подчеркнула Петриченко.

Она также подчеркнула, что решение о повышении тарифов было принято единолично Министерством инфраструктуры, что является нарушением законодательства.

"Процедура принятия приказа была нарушена. Ведь такой документ требует согласования с рядом министерств, но пока отсутствует какая-либо информация о том, что приказ был кем - то утвержден", - пояснила Петриченко.

Напомним, ранее против повышения тарифов на перевозку УЗ выступила Европейская бизнес ассоциация там отметили, что государство не должно перекладывать на плечи предпринимателей проблемы транспортного монополиста, потому что бизнес тоже серьезно пострадал от войны, потеряв заводы и сырьевые базы.

В свою очередь, руководитель Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) Сергей Кудрявцев заявил, что предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности, ведь логистика значительно усложнилась: кое-где грузы направляются к заказчикам в 10 раз дольше.

Исполнительный директор ассоциации "Укрцемент" Людмила Крипка также заявила, что "Укрзализныця" не провела общественное обсуждение своего решения, а просто поставила бизнес перед фактом.