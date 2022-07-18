Наказ про підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення прийнято з порушеннями, - "Укрвідтранс"

За її словами, рішення про підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 70%, яке ухвалило Міністерство інфраструктури, не допоможе УЗ справитися зі збитками, адже обсяги перевезень падатимуть і надалі. Для того, щоб утримати економіку у працюючому режимі, уряд має суттєво зменшити тарифи, і не підвищувати їх мінімум рік після нашої перемоги.

"Підвищення тарифів - абсолютно недоречне. Окремі підприємства ще до подорожчання логістичних послуг почали скорочувати штат працівників, щоб якось зберегти роботу підприємств. У таких умовах навіть підвищення в 5-10% призвело б до того, що бізнес буде вимушений остаточно зупинити діяльність", - пояснила вона.

Саме тому, переконана Петриченко, уряд має суттєво знизити тарифи, а не підвищувати їх - адже зараз бізнес працює у збиток, дбаючи передусім про виплату заробітних плат та податків.

"У пояснювальній записці УЗ пише, що її доходи не покривають витрати. Але бізнес також не отримує зараз прибутків, адже найголовніше зараз - утримати працюючу економіку. Бізнес не потягне таке підвищення - говорити про будь-яке підвищення тарифів не можна було ні під час війни, ні навіть через рік після перемоги", - наголосила Петриченко.

Вона також підкреслила, що рішення про підвищення тарифів було ухвалено одноосібно Міністерством інфраструктури, що є порушенням законодавства.

"Процедуру ухвалення наказу було порушено. Адже такий документ потребує узгодження з низкою міністерств, але наразі відсутня будь-яка інформація про те, що наказ був кимось затверджений", - пояснила Петриченко.

Нагадаємо, раніше проти підвищення тарифів на перевезення УЗ виступила Європейська бізнес-асоціація: там зазначили, що держава не повинна перекладати на плечі підприємців проблеми транспортного монополіста, тому що бізнес теж серйозно постраждав від війни, втративши заводи та сировинні бази.

Своєю чергою, керівник Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа) Сергій Кудрявцев заявив, що підприємства феросплавної галузі працюють лише на 20% потужності, адже логістика значно ускладнилася: подекуди вантажі прямують до замовників у 10 разів довше.

Виконавчий директор Асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка також заявила, що "Укрзалізниця" не провела громадське обговорення свого рішення, а просто поставила бізнес перед фактом.