ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕВА призывает отменить приказ о повышении железнодорожных тарифов

Новина українською →
Среда 06 июля 2022 21:29
ЕВА призывает отменить приказ о повышении железнодорожных тарифов Фото: ЕВА призывает отменить приказ о повышении железнодорожных тарифов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Европейская бизнес ассоциация не поддерживает решение Министерства инфраструктуры Украины, согласно которому тарифы на железнодорожные перевозки грузов в пределах Украины и связанные с ними услуги увеличиваются на 70%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ассоциации.

"Безусловно, УЗ, как и остальные отрасли, понесла существенные убытки в результате военных действий и нуждается в финансовой поддержке. Однако, компенсацию этих убытков не может быть возложена только на бизнес-ведь сейчас сложно всем, и потери есть у всех", - заявила исполнительный директор ЕВА Анна Деревянко.

Так, например, за время войны экспорт из Украины сократился более чем на половину, логистические пути и цепи поставки являются поврежденными.

Кроме того, загруженность предприятий значительно упала с начала полномасштабного военного вторжения рф и, по мнению компаний-членов ассоциации, поднятия железнодорожных грузовых тарифов потенциально может породить коллапс ключевых индустрий, а следовательно и крайне негативно повлиять на экономику Украины в целом.

По мнению экспертов ассоциации, повышение железнодорожных тарифов будет способствовать остановке работающих предприятий в Украине (которые сейчас платят налоги, обеспечивают рабочие места и оказывают помощь сектору обороны).

Более того, железнодорожные тарифы для таких чувствительных грузов как уголь, цемент, руда, удобрения с 1 января 2022 года уже выросли на 42% по сравнению с началом 2021 года, что приведет, по меньшей мере, к 2,9 млрд грн дополнительных транспортных расходов до конца 2022 года.

Дальнейшее повышение тарифов создает риск остановки экономической деятельности предприятий, ведь перевозка определенных грузов по железной дороге станет нерентабельной для грузовладельцев, что в конечном случае обусловит уменьшение грузовой базы. То есть фактически повышение тарифов может не решить вопрос дефицита средств УЗ, подчеркнули в ассоциации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европейская бизнес ассоциация Укрзализныця
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев