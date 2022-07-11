Из-за удорожания грузовых ж/д перевозок Украина недополучит 660 млн гривен, - эксперт

Значительное подорожание услуг по логистике ставит под угрозу продолжение экспорта украинской продукции за границу, ведь ее себестоимость растет и теряет конкурентоспособность на европейских рынках. Из-за этого Украина будет недополучать ежеквартально более 660 миллионов гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу представителя "Арселормиттал Кривой Рог" Владимира Ткаченко, комментируя повышение УЗ тарифов на грузовые перевозки на 70%.

"Повышение тарифов на грузовые перевозки накладывается на падение мировых цен, а также на существенные риски, связанные с военными действиями на территории Украины. Транспортные расходы на перевозку по территории Украины для продукции "Арселормиттал Кривой Рог" вырастут более чем на 45%, что грозит полной остановкой экспорта металлургической продукции на европейские рынки с августа 2022 года. Фактически это заставит нас прекратить экспорт продукции и полностью остановить металлургическое производство", - пояснил Ткаченко.

Он рассказал, что из-за блокировки портов предприятия стали еще больше зависимы от логистики, которая, по сравнению с довоенной ситуацией, логистика подорожала примерно на 400%.

"Это огромная сумма. И поэтому повышение тарифов на 70% (хоть нам говорят, что это не повышение, а индексация) в компании воспринимают очень тяжело. Надо понимать, готова ли компания нести еще большие расходы и убытки в этой ситуации. Несмотря на те очереди, которые сейчас есть на границе, я считаю, что все силы правительства и наших западных партнеров следует задействовать для решения этого вопроса", - уверен Ткаченко.

По его словам, сейчас налоговые поступления в бюджет уменьшаются из-за того, что часть крупных предприятий сокращает или останавливает производство из-за логистических трудностей. Сейчас металлургический сектор пытается работать. Однако очередное подорожание тарифов может значительно осложнить ситуацию и привести к миллиардным потерям госбюджета.

"Ежеквартальные потери государственного бюджета, даже в сравнении с текущей работой предприятия в сложных условиях военного времени, составят свыше 660 млн грн. Уже в текущем квартале в государственный бюджет недополучит как минимум 240 млн грн рентной платы за пользование недрами, 90 млн грн экологического налога и 12,3 млн грн военного сбора, а местный бюджет - 146,4 млн грн налога с доходов физических лиц. Недопоступления единого социального взноса составят 173 млн грн. Кроме того, перестанут поступать в бюджет налоги от поставщиков и подрядчиков АМКР", - перечислил Ткаченко.

Напомним, ранее руководитель Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) Сергей Кудрявцев сообщил, что украинские предприятия ферросплавной отрасли работают лишь на 20% мощности, и повышение тарифов на 70% окончательно подкосит отрасль.

В свою очередь директор ассоциации "Укрцемент" Людмила Крепкая сообщила, что решение о повышении тарифов компания приняла без общественного обсуждения, а представленный им анализ регуляторного воздействия на экономику является некорректным.